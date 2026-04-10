Chiesanuova, il futuro prende forma: Phytoprime raddoppia e punta sulla crescita

In un periodo di grandi incertezze per i mercati globali, la Repubblica di San Marino risponde con il pragmatismo dei fatti e il coraggio dell'investimento industriale. A Chiesanuova, infatti, sono ufficialmente partiti i lavori per l’ampliamento di Phytoprime SpA, eccellenza sammarinese specializzata nella produzione di integratori alimentari. Non si tratta di una semplice aggiunta volumetrica: il cantiere appena aperto trasformerà radicalmente l’assetto dell’azienda, triplicando gli spazi dedicati a produzione, logistica e uffici. Per una realtà che già oggi garantisce occupazione a oltre quaranta famiglie, tale espansione rappresenta una scommessa vinta sulla competitività del nostro sistema Paese. Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, ha voluto seguire personalmente le prime fasi dell'intervento con un sopralluogo tecnico. Accompagnato dai progettisti e dal CEO della società, Giuseppe Perla, il Segretario ha potuto analizzare i dettagli di un piano industriale che mira a consolidare Phytoprime come punto di riferimento internazionale nel settore della nutraceutica. Vedere le gru in movimento è sempre un segnale di salute per l'economia reale. La scelta di potenziare così drasticamente la capacità produttiva in territorio sammarinese conferma quanto la stabilità e la qualità delle nostre infrastrutture siano ancora fattori decisivi per chi fa impresa ad alto livello. Dopotutto, il comparto industriale resta il polmone pulsante della nostra economia; sostenerlo con interventi rapidi e una visione urbanistica funzionale è il compito primario di chi amministra il territorio. Insomma, mentre altrove si discute di contrazione e prudenza, a Chiesanuova si progetta il domani. L’ampliamento non serve solo a Phytoprime per gestire volumi maggiori, ma agisce come un catalizzatore di fiducia per l'intero distretto. L’attenzione delle Istituzioni in questa fase è massima: l'obiettivo è garantire che lo sviluppo aziendale proceda in piena armonia con le esigenze ambientali e paesaggistiche, trasformando una crescita privata in un valore aggiunto collettivo per tutta la comunità sammarinese.

c.s. Segretaria di Stato per il Territorio









