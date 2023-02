Chirurgia senologica: cresce il numero e la qualità degli interventi

Un nuovo ambulatorio e importanti convenzioni territoriali per aggiungere qualità al servizio. Un bilancio più che positivo e tanti obiettivi futuri per puntare a un servizio d’eccellenza. Il Servizio di Chirurgia Senologica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha presentato questa mattina in conferenza stampa la relazione relativa all’attività del 2022. Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere e dei rappresentanti delle associazioni oncologiche sammarinesi, i dottori Leonardo De Meo e Davide Forcellini hanno presentato i dati relativi alle attività svolte e illustrato alcune delle novità che riguardano il prossimo futuro della Chirurgia Senologica dell’ISS. “Con oltre 508 prestazioni ambulatoriali senologiche e 139 di chirurgia plastico-ricostruttiva - ha dichiarato il dr De Meo – possiamo affermare di aver incrementato del 43% gli interventi chirurgici nel settore rispetto al 2021, con un picco di oltre il 200% nell’attività plastico-ricostruttiva. Le liste d’attesa per la ricostruzione mammaria sono state così smaltite e l’insorgenza di complicanze legate agli interventi si è attestata sul 2,88%, in drastico calo rispetto ai lustri precedenti”. L’attività chirurgica nel corso del 2022 è stata sviluppata integrando nuove figure professionali e ampliando le collaborazioni con centri e specialisti esterni all’ISS. Ad esempio, la figura del chirurgo plastico è oramai inserita strutturalmente nell’ambito della chirurgia senologica, mentre è stata implementata la collaborazione e l’integrazione con la psico-oncologa e il Case Manager, al fine di assicurare una gestione multidisciplinare di ogni paziente, in ognuna delle fasi del percorso di diagnosi, cura, supporto psicologico e riabilitazione. L’ ISS sta concludendo il percorso di autonomia per la diagnostica riguardante l’anatomia patologica all’interno dell’Ospedale di Stato. “Anche in questo strategico campo l’Istituto Sicurezza Sociale conferma la sua capacità di applicare le migliori pratiche internazionali – ha dichiarato il Direttore Generale Francesco Bevere - garantendo un approccio multidisciplinare alla chirurgia senologica. Gli studi confermano chiaramente che le pazienti gestite da un team multidisciplinare hanno una percentuale superiore di sopravvivenza. E così, in questi 12 mesi, insieme ai dottori Leonardo De Meo e Davide Forcellini, che ringrazio sentitamente, abbiamo lavorato per costruire un modello di Breast Unit di assoluta eccellenza. L’ISS - conclude il Direttore Generale - intende migliorare questi risultati puntando alla diagnosi precoce, attraverso la sensibilizzazione delle donne fin dalla giovane età, affinché da adulte siano sempre più attente e consapevoli: la prevenzione prima di tutto, aiutateci ad intervenire prima della malattia”. “I dati che vengono presentati quest’oggi sulla chirurgia senologica – ha dichiarato il Segretario di Stato Roberto Ciavatta – dimostrano una volta di più come la sanità sammarinese sia in salute e in grado di fornire servizi d’eccellenza, grazie a professionisti di altissimo livello che oggi, una volta di più, voglio ringraziare per il loro sconfinato lavoro”. Durante la conferenza stampa è stata anche ringraziata pubblicazione l’Associazione Oncologica Sammarinese per aver messo a disposizione una dermopigmentista, che – solo a seguito di indicazione clinica da parte dei chirurghi – metterà a disposizione la propria professionalità per il ripristino visivo del complesso areola-capezzolo.