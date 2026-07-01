Chiude il bar Casa Rossa, la Giunta di Castello: "Murata perde un altro pezzo della sua storia"

La chiusura del Bar Casa Rossa segna un altro momento significativo per la nostra comunità! Dopo Walter e Lella, Murata perde un altro pezzo della sua storia. Con la chiusura del Bar Casa Rossa si conclude un capitolo che ha accompagnato per decenni la vita quotidiana della nostra frazione. Non si tratta soltanto della cessazione di un’attività commerciale, ma della fine di un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento sociale, di incontro e di relazione per intere generazioni. Un posto semplice, ma fondamentale, dove il tempo si è intrecciato con la vita delle persone: un caffè, una colazione, una chiacchierata, gesti che hanno costruito comunità. La Giunta di Castello desidera esprimere il proprio più sentito ringraziamento a Isolina, Renato e Laura. A Isolina, per la sua presenza quotidiana, accogliente e discreta, capace di iniziare ogni giornata con un sorriso e un gesto di attenzione verso tutti. A Renato, per la cordialità e la capacità di rendere ogni incontro un momento di socialità autentica, fatto di parole semplici e umanità. A Laura, per aver portato avanti con impegno e continuità una storia familiare iniziata dal nonno, contribuendo a mantenere vivo un luogo che appartiene alla memoria collettiva di Murata. In un contesto in cui le nostre frazioni stanno vivendo un progressivo spopolamento e una riduzione costante dei servizi, la scelta di proseguire fino all’ultimo giorno rappresenta un gesto di grande valore e dedizione verso la comunità. La chiusura del Bar Casa Rossa lascia un vuoto che va oltre l’aspetto commerciale. Significa perdere un presidio di socialità, un punto di incontro quotidiano, un frammento dell’identità del nostro territorio. E, come già accaduto con altre realtà storiche, Murata vede oggi venir meno un ulteriore tassello della propria storia. La Giunta di Castello della Città di San Marino esprime preoccupazione per questa dinamica e ritiene necessario avviare una riflessione concreta e condivisa sul futuro delle nostre frazioni. È fondamentale individuare strumenti e misure che possano favorire il mantenimento e la riapertura di attività nei locali sfitti, contrastando il progressivo svuotamento dei servizi e restituendo vitalità ai nostri centri abitati. Una frazione vive se è abitata, ma soprattutto se è vissuta attraverso le persone, le relazioni e le attività che la rendono ogni giorno un luogo vivo. Un ringraziamento va inoltre a tutte le attività che, con impegno e sacrificio, continuano a scegliere di investire nel nostro Castello, garantendo servizi essenziali e contribuendo alla tenuta sociale della comunità. Il loro ruolo è prezioso e merita attenzione e sostegno costante.

C.s. - Alberto Simoncini Capitano di Castello







