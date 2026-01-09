TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:16 Dario Fabbri: da non escludere la possibilità di un “impantanamento” USA in Venezuela 10:37 Ravenna, rifiuti speciali e materiali sospetti vicino alla costa: sequestri della Guardia di Finanza 10:02 Stangata 2026, Federconsumatori: per le famiglie rincari da oltre 670 euro l’anno 09:21 Venezuela, scarcerati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Borgo Maggiore

9 gen 2026
Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Borgo Maggiore

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, resterà chiusa per inventario la Farmacia del Castello di Borgo Maggiore. Si ricorda all’utenza che durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Si ricorda inoltre che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista.

C.s. - ISS




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa