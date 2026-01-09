Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Borgo Maggiore

Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Borgo Maggiore.

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, resterà chiusa per inventario la Farmacia del Castello di Borgo Maggiore. Si ricorda all’utenza che durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Si ricorda inoltre che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista.

C.s. - ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: