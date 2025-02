Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Cailungo

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, resterà chiusa per inventario la Farmacia di Cailungo all’interno dell’Ospedale di Stato. Si ricorda all’utenza che durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, e che il servizio di apertura h24 sarà effettuato dalla Farmacia di Borgo Maggiore. Si ricorda infine che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista.

c.s. Iss

