Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Città

Si avvisa la cittadinanza che nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, resterà chiusa per inventario la Farmacia del Castello di Città, in via Donna Felicissima, 21.
Si ricorda all’utenza che durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Nonostante la chiusura al pubblico, si ricorda che all’esterno della farmacia di Città resterà in funzione il distributore automatico h24 di parafarmaci, con servizio di teleassistenza da parte di un farmacista.
Comunicato stampa
ISS