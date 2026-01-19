Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Fiorentino

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, resterà chiusa per inventario la Farmacia del Castello di Fiorentino. Si ricorda all’utenza che durante la chiusura si potrà usufruire di tutte e 6 le restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. È possibile inoltre usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista e posizionato a San Marino Città in via Donna Felicissima, 21.

C.s. - ISS

