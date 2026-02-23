TV LIVE ·
Chiusa temporaneamente per inventario la farmacia di Serravalle

23 feb 2026
Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, resterà chiusa per inventario la Farmacia del Castello di Serravalle. Si ricorda all’utenza che durante il periodo di chiusura si potrà usufruire di tutte le restanti 6 farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Si rammenta infine che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista.

c.s. ISS




