Chiuse temporaneamente le farmacie di Fiorentino e Gualdicciolo

25 gen 2026
Si avvisa la cittadinanza che resterà chiusa fino a data da definirsi, la Farmacia di Fiorentino, a seguito di un incidente stradale che ha causato lo sfondamento di una parete in vetro e procurato anche altri danni all'interno dell'esercizio. Personale dell’ISS e dell’Azienda è già al lavoro per gli interventi del caso, ma si prevede che i lavori di ripristino dureranno alcune settimane. In attesa della conclusione delle riparazioni e della riapertura della farmacia, tutti gli assistiti che avevano dei farmaci prenotati, potranno ritirarli nella farmacia di Borgo Maggiore. Si avvisa inoltre che nei soli giorni di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, resterà invece chiusa per inventario la Farmacia di Gualdicciolo in Via F. da Montebello, 5. Si rammenta che durante la chiusura si potrà usufruire delle restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Si ricorda infine che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, è possibile usufruire del distributore automatico h24 di farmaci senza obbligo di prescrizione medica, con teleassistenza da parte di un farmacista.

c.s. ISS




Riproduzione riservata ©

