Chiuso temporaneamente il 12 agosto il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale

Si rende noto che resterà chiuso per l’intera giornata di martedì 12 agosto, il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale di Stato (il “P4” – situato sotto l’istituto di credito). La chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 21:30 di lunedì 11 agosto. Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato, in particolare quello multipiano in via La Toscana.



