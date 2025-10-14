Chiuso temporaneamente il 16 ottobre il piano -4 del parcheggio dell’Ospedale (P2)

Si rende noto alla cittadinanza che resterà chiuso nella giornata di giovedì 16 ottobre, il piano -4 del parcheggio P2 dell’Ospedale di Stato di via La Toscana (zona ambulatori specialistici - ex casa di riposo). La chiusura è dovuta alla necessità di terminare i lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, come già avvenuto nelle settimane scorse per gli altri piani dello stesso parcheggio. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 22:00 di mercoledì 15 ottobre. Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato.

