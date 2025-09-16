TV LIVE ·
Chiuso temporaneamente il 19 settembre il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale (P2)

16 set 2025
Si rende noto alla cittadinanza che resterà chiuso per l’intera giornata di venerdì 19 settembre, il piano -2 del parcheggio P2 dell’Ospedale di Stato di via La Toscana (zona ex casa di riposo). La chiusura è dovuta alla necessità di proseguire con i lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, come già avvenuto per l’altro parcheggio. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 22:00 di giovedì 18 settembre. Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato.

c.s. Ufficio Stampa ISS 

