Chiuso temporaneamente il 25 e 26 settembre il piano -3 del parcheggio dell’Ospedale (P2)

Chiuso temporaneamente il 25 e 26 settembre il piano -3 del parcheggio dell’Ospedale (P2).

Si rende noto alla cittadinanza che resterà chiuso nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre, il piano -3 del parcheggio P2 dell’Ospedale di Stato di via La Toscana (zona ambulatori specialistici - ex casa di riposo). La chiusura è dovuta alla necessità di proseguire con i lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, come già avvenuto nelle settimane scorse per i piani superiori dello stesso parcheggio. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 22:00 di mercoledì 24 settembre. Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato.

c.s. ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: