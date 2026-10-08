Chiusura temporanea dell’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni

Chiusura temporanea dell’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni.

Si informa la cittadinanza che, da lunedì 12 a venerdì 23 ottobre compresi, l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale resterà temporaneamente chiuso al pubblico per importanti e urgenti lavori di manutenzione e messa in sicurezza conseguenti alla rottura di impianti. Durante le giornate di chiusura al pubblico, si potranno contattare gli uffici esclusivamente tramite via mail o telefonicamente. Gli utenti che hanno già un appuntamento programmato nel periodo indicato sono invitati a contattare telefonicamente o via e-mail l’Ufficio di riferimento, al fine di riprogrammare l’appuntamento.

Per informazioni e per concordare una nuova data sono disponibili i seguenti contatti:

Pensioni: 0549 994427 – infopensioni@iss.sm

Indennità Economiche e Ammortizzatori: 0549 994440 – cig@iss.sm

Assegni Familiari: 0549 994401 – assegni.familiari@iss.sm

Attivazione dell’Assistenza sanitaria: 0549 994747 – assistenzasanitaria.pe@iss.sm

Per colore che devono richiedere la vidimazione del modulo di attestazione della copertura sanitaria ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, la documentazione dovrà invece essere presentata direttamente all’Ufficio Stranieri della Gendarmeria, che provvederà alla trasmissione informatica all’ISS.

C.s. - Iss

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