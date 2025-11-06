Chiusura temporanea di Strada Costa del Bello, da via Angeli a strada Cardio, Serravalle

Chiusura temporanea di Strada Costa del Bello, da via Angeli a strada Cardio, Serravalle.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di potatura sulle querce posizionate al centro e ai lati della strada, la via Costa del Bello a Serravalle sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale dall’incrocio con via Angeli sino al crocevia con strada Cardio, il giorno 7 Novembre, dalle ore 07:00 alle ore 16:00. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.



c.s. Il Settore Viabilità e Verde Pubblico



