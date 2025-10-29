Chiusura temporanea di strada delle Cacciarove per intervento di consolidamento di una quercia

L'AASLP informa la cittadinanza che il giorno 30 ottobre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30, strada delle Cacciarove a Borgo Maggiore sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale, con contestuale divieto di sosta. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l'incrocio con Strada Serrabolino e l'intersezione con via Rive delle Seriole, e si rende necessario per effettuare interventi di consolidamento su una quercia situata nel pressi della banchina stradale. I percorsi alternativi saranno indicati con opportuna segnaletica lungo le vie interessate.

