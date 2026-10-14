Chiusura temporanea di Strada Greppa del Cerreto

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di rifacimento del manto stradale, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con divieto di sosta Strada Greppa del Cerreto nel Castello di Borgo Maggiore in data 14/10/2026 - 15/10/2026 dalle ore 7:30 alle ore 17:00 da incrocio con Strada Quinta Gualdaria a incrocio con Strada Calcinelli. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

c.s.

Il Settore Viabilità

Il Direttore Arch. Giulia Mazza









