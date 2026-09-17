Chiusura temporanea di Strada Lamaticce

Chiusura temporanea di Strada Lamaticce.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di rifacimento del manto stradale, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta Strada Lamaticce - nel Castello di Serravalle nei giorni 21 e 22 settembre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 17:00.
L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

AASLP - Il Settore Viabilità
Il Direttore Arch. Lucia Mazza

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