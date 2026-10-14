Chiusura temporanea di un tratto di Contrada del Collegio
L’azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire la manutenzione della pavimentazione in pietra, un tratto di Contrada del Collegio tra fronte al civico 38 all’innesto con Piazza della Libertà sarà chiuso al traffico veicolare con divieto di sosta dalle ore 00:00 di lunedì 19 ottobre, alle ore 23:59 di venerdì 23 ottobre 2026. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.
c.s.
Il Settore Edilizia
Il Direttore Arch. Luca Mazza
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