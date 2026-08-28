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Chiusura temporanea di un tratto di strada Paradiso

28 ago 2026
Chiusura temporanea di un tratto di strada Paradiso

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire i lavori di rifacimento manto stradale, strada Paradiso nel tratto compreso fra strada Idmonea e via Francesco Flora sarà chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia con divieto di sosta e con sanzione accessoria l’accesso anche ai pedoni dalle ore 7:00 alle ore 18:00 nei giorni mercoledì 02 Settembre 2026 e giovedì 03 Settembre 2026. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

c.s. Settore Viabilità e verde pubblico AASLP





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