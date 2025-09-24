Chiusura temporanea di via Pian di Loto a Fiorentino

Chiusura temporanea di via Pian di Loto a Fiorentino.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di asfaltatura, via Pian Di Loto sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nelle giornate del 25, 26 e 29 settembre, dalle 08:00 - 18:00.  Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco mentre il passaggio dei pedoni è sempre garantito. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy