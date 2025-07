Chiusura temporanea Via Guicciardini a Serravalle

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura, la Via Guicciardini a Serravalle sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con divieto di sosta, nelle giornate da lunedì 21 luglio a giovedì 24 luglio 2025, nella fascia oraria 07:00 - 17:00. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici