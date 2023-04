Christmas Contest: Staffetta tra piccoli stati per promuovere il Talento dei Giovani e i valori del Natale

Christmas Contest: Staffetta tra piccoli stati per promuovere il Talento dei Giovani e i valori del Natale.

L’edizione 2023 del Christmas Contest, concorso canoro dedicato al tema del Natale, sarà una staffetta tra piccoli stati: da una parte il Vaticano, che su impulso di Papa Francesco ha lanciato l’idea del Concorso, dall’altra la Repubblica di San Marino, che ospiterà le finali e dove, il 30 settembre, saranno proclamati i vincitori. Per l’ultima tappa, invece, che è la più attesa, rimane la tradizionale location di Roma: il 16 dicembre, infatti, i giovani vincitori del Christmas Contest si esibiranno sul palco del tradizionale Concerto di Natale in Vaticano con i più famosi interpreti della musica internazionale.

Piccoli stati che, insieme sognano in grande: dare voce ai giovani per promuovere i valori positivi della vita, della pace, dell’amore. «Voi questo lo fate con la musica – ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all’edizione 2022 - ed è molto prezioso, perché la musica è un linguaggio universale, che oltrepassa confini e barriere».

Il Christmas Contest è riservato ai giovani artisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni e aperto a tutti i generi musicali, con l’unica condizione che il brano presentato sia inedito. La giuria del Concorso sarà composta da Roberto Cenci (regista), Silvia Notargiacomo (conduttrice radiofonica), Adriano Pennino (Direttore d’orchestra), Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali della Repubblica di San Marino), Dario Salvatori (critico musicale). Le iscrizioni chiuderanno il 31 luglio e si effettuano solo sul sito ufficiale dell’evento www.christmascontest.com. Il Concorso è promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE); in collaborazione con Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. L’evento è organizzato dalla Prime Time Promotions in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e l’Associazione Play2Give ed il supporto di GIVOVA; Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), partner assicurativo degli enti religiosi e del terzo settore; GVM Care and Research (sponsor ufficiale), Il Tempo (media partner), R101 (Radio ufficiale), A.F.F.I. Associazione Fioristi e Floricoltori Italiani (fornitori ufficiali), Tech Style srl (partner tecnico), G.I.F.T. Di Tittarelli Giordano e Graziano snc (fun partner).

Il Christmas Contest sostiene il progetto educativo «Il Bene fa Notizia!», offrendo a 4 studenti, iscritti a Facoltà di Comunicazione e provenienti dall’India e dalla Filippine, la possibilità di trascorrere un tirocinio formativo in Vaticano. In questo modo, con il loro canto, i giovani del Christmas Contest daranno voce ai loro coetanei dall’altra parte del Mondo, rendendoli protagonisti di una comunicazione responsabile e orientata al bene.

