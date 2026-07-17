Ci vediamo in Galleria … aperte le prenotazioni ai laboratori per giovani e famiglie

Prenotazione consigliata al tel. 0549 888241 (h 8.15 – 19.40 tutti i giorni compresi i festivi)

Un programma, gratuito, di appuntamenti nella cornice monumentale della Logge dei volontari – sede stabile della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea -, tra le opere della Collezione dello Stato. L’arte contemporanea si propone così come mezzo per stare insieme attraverso l’educazione e la riflessione della cittadinanza. Gli “alfabeti” estetici e le tecniche diventano un modo per conoscere, elaborare, e … rielaborare il presente. L’attività è dedicata alla memoria, non solo come trascrizione e archivio di ricordi ma anche come processo creatore e creativo di apprendimento.

Lunedì 20 luglio ore 18 – 19.45 Imparare con il cuore (Giardino dei Liburni) Martina Conti artista performer nelle arti visive e nella danza realizzerà un laboratorio in Galleria Nazionale e nel Giardino dei Liburni, in cui si impareranno poesie a memoria attraverso il movimento. Per partecipare è richiesto di portare un libro di poesie a propria scelta.

Martedì 21 luglio ore 18 – 19.45 Colorare la follia con scrittura e la poesia (Galleria Nazionale - Sala Enzo Mari) Karen Venturini docente universitaria e scrittrice presenterà un laboratorio di scrittura poetica come atto creativo, sognante la follia libera. La follia come una dimensione di indagine, così come l’economia e l’ecologia. Per partecipare è richiesto di portare un quaderno di carta e colori a matita a propria scelta.

Giovedì 23 luglio ore 18 – 19.45 Appuntare il ricordo, racconto sul paesaggio dell’architettura (Galleria Nazionale - Sala Enzo Mari) Gilberto Rossini ingegnere e architetto insieme alla figlia Sara, ci farà riscoprire, attraverso narrazione e disegni, alcune storie del passato, consentendoci di appuntare e custodire i suoi ricordi. Il forno di carta. Nella stessa serata Franco La Maida artista ceramista sammarinese, ci farà riscoprire la magia di una delle tecniche più antiche dell’uomo. Ci racconterà come si costruisce un forno di carta, consentendoci anche egli di appuntare e custodire i suoi ricordi. Per partecipare è richiesto di portare un quaderno di carta e colori a matita a propria scelta.

Martedì 4 agosto ore 18 - 19.45 Il banco ottico (Galleria Nazionale - Archivio Performativo) Alessandro Rivola sperimenterà insieme ai partecipanti una lezione interattiva con il pubblico, affrontando le basi e la storia della fotografia partendo dal suo personale lavoro artistico.

Lunedì 10 agosto ore 18 – 19.45 A Reading Sculpture (Galleria Nazionale - tutte le sale). Martina Conti artista performer nelle arti visive e nella danza realizzerà un laboratorio in Galleria Nazionale di lettura corale ed integrazione corpo-mente. Per partecipare è richiesto di portare un libro a propria scelta.

Mercoledì 12 e 26 agosto ore 18 – 19.45 Silenzio, corpo e acquerello … (Galleria Nazionale - Archivio Performativo) Rita Canarezza, operatrice culturale della Galleria Nazionale San Marino - Musei di Stato - Istituti Culturali e artista, condurrà il laboratorio. L’uso dell’acquerello permetterà di sperimentare il silenzio, il vuoto dello spazio percorso per sentire il museo e dialogare con le opere della collezione stabile dello Stato.

Ci vediamo in Galleria… è un programma pensato in occasione del 18° anniversario dell’iscrizione UNESCO San Marino Patrimonio Mondiale dell’Umanità e dell’8° compleanno della Galleria Nazionale di San Marino nella sua sede stabile.

Prenotazione consigliata e info al tel. 0549 888241 ( 8.15 – 19.40 tutti i giorni compresi i festivi ); gallerianazionale@pa.sm archivio digitale: gnsmdigitalarchive.wordpress.com; museidistato.sm

C.s. Istituti Culturali







