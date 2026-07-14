Ci vediamo in Galleria… incontri e presentazioni inedite alla Galleria Nazionale di San Marino

Ci vediamo in Galleria… incontri e presentazioni inedite alla Galleria Nazionale di San Marino.

Ci vediamo in Galleria… è un progetto collettivo di incontri e presentazioni inedite, messo a punto per restituire alla comunità le ricerche realizzate da: studiose d’arte, tirocinanti e/o volontarie, artiste e operatrici culturali che hanno “abitato” l'Archivio Performativo della Galleria Nazionale in questi otto anni di attività e apertura. Il primo incontro di “Ci vediamo in Galleria … “ si terrà Giovedì 16 luglio ore 18 (presso la Galleria Nazionale San Marino – Giardino dei Liburni). Tre giovani talentuose sammarinesi ci racconteranno le loro ricerche: Elena Toccaceli presenterà la sua tesi “Custodi del sapere proibito: medicina popolare e persistenze femminili durante la caccia alle streghe” (Corso di Laurea in Antropologia, religioni e civiltà orientali dell’Università di Bologna); Beatrice Fazzardi ci racconterà la vita e l’arte della pittrice francese “Marie Guillemine Laville Leroulx (1768 – 1826)” (Corso di laurea magistrale in Arti Visive Università di Bologna) il lavoro indaga le questioni di genere, razza, schiavitù e rappresentazione femminile nella Francia post-rivoluzionaria; Giulia Semprini ci illustrerà la storia delle Antiche Cisterne del Pianello e delle prime due opere d’arte contemporanea site specific create appositamente: “Interlude” di Marco Giordano per la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo e “Gocce” di Stefano Arienti per la sua personale “Altana”. Al termine visita nelle Antiche Cisterne del Pianello, con partenza dalla Galleria Nazionale ore 18.40 (prenotazione obbligatoria, tel. 0549 888241).

“Ci vediamo in Galleria …“

PROGRAMMA DELLE PRESENTAZIONI:

Luglio

Agosto

Per partecipare è consigliato prenotarsi al: 0549 888241 (orari: 8 – 19.40 tutti i giorni compresi i festivi). gli incontri, si terranno a partire dalle ore 18.00

c.s. Istituti Culturali San Marino

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy