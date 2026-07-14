Ci vediamo in Galleria… incontri e presentazioni inedite alla Galleria Nazionale di San Marino

Ci vediamo in Galleria… incontri e presentazioni inedite alla Galleria Nazionale di San Marino.

Ci vediamo in Galleria… è un progetto collettivo di incontri e presentazioni inedite, messo a punto per restituire alla comunità le ricerche realizzate da: studiose d’arte, tirocinanti e/o volontarie, artiste e operatrici culturali che hanno “abitato” l'Archivio Performativo della Galleria Nazionale in questi otto anni di attività e apertura. Il primo incontro di “Ci vediamo in Galleria … “ si terrà Giovedì 16 luglio ore 18 (presso la Galleria Nazionale San Marino – Giardino dei Liburni). Tre giovani talentuose sammarinesi ci racconteranno le loro ricerche: Elena Toccaceli presenterà la sua tesi “Custodi del sapere proibito: medicina popolare e persistenze femminili durante la caccia alle streghe” (Corso di Laurea in Antropologia, religioni e civiltà orientali dell’Università di Bologna); Beatrice Fazzardi ci racconterà la vita e l’arte della pittrice francese “Marie Guillemine Laville Leroulx (1768 – 1826)” (Corso di laurea magistrale in Arti Visive Università di Bologna) il lavoro indaga le questioni di genere, razza, schiavitù e rappresentazione femminile nella Francia post-rivoluzionaria; Giulia Semprini ci illustrerà la storia delle Antiche Cisterne del Pianello e delle prime due opere d’arte contemporanea site specific create appositamente: “Interlude” di Marco Giordano per la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo e “Gocce” di Stefano Arienti per la sua personale “Altana”. Al termine visita nelle Antiche Cisterne del Pianello, con partenza dalla Galleria Nazionale ore 18.40 (prenotazione obbligatoria, tel. 0549 888241).

“Ci vediamo in Galleria …“

PROGRAMMA DELLE PRESENTAZIONI:

Luglio

Giovedì 16 Elena Toccaceli “La caccia alle streghe”, Beatrice Fazzardi “M. Leroulx”, Giulia Semprini “Gocce” e “Interlude” al termine visita nelle Antiche Cisterne del Pianello, con partenza dalla Galleria Nazionale ore 18.40 ( prenotazione obbligatoria, tel. 0549 888241 ).

Mercoledì 22 Leonardo Casadei “Dal 1979 al 1983: La direzione della Galleria”, Camilla Massera “Mario Merz e il ritorno alla pittura”

Agosto

Giovedì 6, Rossella Valli Casadei “Provoc’Arte e CatTtelan”, Sofia Zoffoli “Storia della Galleria Montale”

Martedì 25, Giulia Galassi “Fotografia e tempo” e Chiara Giardi Kunstsurfer Videocity, La Biennale Baan Noorg, Giulia Gregnanin “Timespan in Helmsdale”.

Giovedì 27, Elena Rossi “Il caso della Dubai Collection”, Maria Vittoria Grassi: “Creare valore attraverso l’arte: l’art advisor”.

Lunedì 31, Elena Binotti “L’ultima avanguardia”, Virginia Rossi “Esperienze di ricerca”, Roberta Miti, “Raccontare l’archivio”. Ricordiamo che la visita nelle Antiche Cisterne: 16 luglio, è con partenza dalla Galleria Nazionale. Prenotazione obbligatoria al 0549 888241.

Per partecipare è consigliato prenotarsi al: 0549 888241 (orari: 8 – 19.40 tutti i giorni compresi i festivi). gli incontri, si terranno a partire dalle ore 18.00



c.s. Istituti Culturali San Marino



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