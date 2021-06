“Ciak.. si suona!”, la Cava dei balestrieri si anima con le musiche da film eseguite dall’orchestra dell’IMS

L'Istituto Musicale Sammarinese chiude l'anno accademico con un grande concerto in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, la Cava dei Balestrieri. L'Orchestra dell'IMS diretta dal M° Massimiliano Messieri eseguirà le più belle musiche da film, con le colonne sonore di Braveheart, Titanic, La Vita è bella, il Mondo di Amelie, The Blues Brothers e tanti altri. L’evento, che si terrà venerdì 11 giugno alle ore 19:00 presso la Cava dei Balestrieri, è inserito nell’ambito della rassegna di saggi e concerti di fine anno che abbiamo voluto chiamare “Finalmente Musica!”, per festeggiare la simbolica ripartenza delle attività musicali con i ragazzi dopo i due difficili anni della pandemia. Il concerto è ad ingresso libero.

c.s. Istituto Musicale Sammarinese

