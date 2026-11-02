Ciclat Trasporti Ambiente e la sammarinese IAM insieme a Ecomondo La cooperativa ravennate e la controllata portano i propri servizi alla fiera dedicata alla green economy di Rimini

Ciclat Trasporti Ambiente e la sammarinese IAM insieme a Ecomondo.

Ciclat Trasporti Ambiente e la controllata IAM - Igiene Ambientale Management Srl di San Marino saranno presenti Ecomondo 2026, l’evento internazionale di riferimento per l’economia circolare e la green economy, in programma alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre. Per Iam Srl, società entrata di recente a far parte della famiglia Ciclat Trasporti Ambiente e operativa nel settore della gestione e stoccaggio di rifiuti speciali, si tratta della prima assoluta alla fiera riminese. All’interno dello spazio espositivo - situato al Padiglione C1, Stand 206 - le due realtà accoglieranno visitatori e stakeholder insieme ad Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza, altra importante società attiva nel settore dell’economia circolare. Per Ciclat Trasporti Ambiente e IAM, l'appuntamento riminese rappresenta un momento atteso per fare il punto sui risultati raggiunti e presentare la nuova collaborazione. Attiva in 12 regioni italiane e a San Marino, Ciclat Trasporti Ambiente opera sui territori grazie a una rete di 178 imprese associate e sviluppa un valore della produzione superiore ai 220 milioni di euro. “Come ogni fine d’anno - sottolinea Lucilla Fabrizzi, Presidente di Ciclat Trasporti Ambiente -, l’appuntamento con la fiera riminese rappresenterà un’occasione preziosa di incontro e confronto con soci, clienti e fornitori: un momento per fare rete, analizzare quanto fatto fino ad oggi ed esplorare le nuove evoluzioni legate all’economia circolare e alla sostenibilità”.

c.s. Ciclat Trasporti Ambiente

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