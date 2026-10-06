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"Cina 2030", al Liceo Economico un incontro su economia, industria e tecnologia

6 ott 2026
"Cina 2030", al Liceo Economico un incontro su economia, industria e tecnologia

Presso la sala Ferroni a San Marino, nella mattinata di lunedì 5 ottobre, le classi quinte e quarte del Liceo Economico della Scuola Superiore hanno partecipato alla Conferenza: "Cina 2030: economia, industria e tecnologia, collaborazioni internazionali e piano economico quinquennale", relatore Lorenzo Riccardi Presidente UE SME Centre e Inviato Straordinario di San Marino a Shanghai. Alla presenza del Presidente dell'Associazione San Marino - Cina e Presidente dell'Istituto Confucio, sono state approfondite le strategie economiche e di espansione culturale della Cina, partendo dalle peculiarità geografiche, storiche e socio- politiche delle diverse provincie cinesi. Dettagliati i dati economici cinesi degli ultimi 10 anni, che hanno messo in luce la significativa crescita economica sul fronte della bilancia commerciale e del PIL.




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