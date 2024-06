Ciné, da oggi al via proiezioni ed eventi. Da martedì 150 ragazzi e ragazze al Camp per imparare l’arte del cinema

Prende il via oggi, sabato 29 giugno, il ricco programma di Ciné in città che trasforma piazzale Ceccarini in un’arena a cielo aperto con proiezioni, film e eventi speciali dedicati al cinema. Dal 2 al 5 luglio torna Ciné Camp – Giffoni a Riccione, il campus organizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival all’interno del programma di Ciné n.13. Sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 luglio Ciné in città propone alle ore 19 la saga del film d’animazione “Cattivissimo me”. Sabato alle ore 21:30 è in programma il film “50 km all’ora” di Fabio De Luigi con Stefano Accorsi e Alessandro Haber mentre domenica alle ore 21:30 l’evento speciale Rai Fiction con l’anteprima della serie “Gerri” di Giuseppe Bonito e la partecipazione dell’attore Giulio Beranek. Le proiezioni e gli eventi sono a ingresso libero. Dal 2 al 5 luglio si svolge la quinta edizione di Ciné Camp con un ricco programma dedicato al cinema e denso di attività rivolte a ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni tra film, laboratori e “meet the star”. Saranno oltre 150 ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Italia, che si incontreranno a Riccione per vivere infatti la magia del cinema. Tante le proiezioni riservate ai ragazzi iscritti tra cui “The Animal Kingdom” di Thomas Calley e “Il mio amico robot” di Pablo Berger; “Petites - la vita che vorrei per te” di Julie Lerat-Gersant; “Normale” di Olivier Babinet; “Last Film Show” di Pan Nalin; “Il mio amico tempesta” di Christian Duguay; “Manodopera” di Alan Ughetto. Oltre ai film, Ciné Camp proporrà anche laboratori e workshop con professionisti del settore per apprendere in maniera diretta i mestieri del cinema: “Giffoni in a day - I love cinema”, un viaggio alla scoperta dei segreti del cinema e di cosa si nasconde dietro la costruzione di un film; il laboratorio “L’arte di realizzare trailer” a cura di Ottoemezzo Movie Factory; il “Laboratorio di animazione” a cura di Mad Entertainment tenuto da Marino Guarneri, tra i registi di “Gatta cenerentola”, e Roberta Iannarone, professionisti del cinema che faranno scoprire ai partecipanti come vengono realizzati i film d’animazione; e ancora il “Laboratorio cinematografico: tra recitazione e regia”, a cura della Scuola d’Arte Florestano Vancini di Ferrara, un viaggio creativo tra la regia e le nuove tecniche di recitazione con il direttore artistico Alessio Di Clemente; il Centro Preformazione Attoriale di Ferrara realizzerà il “Laboratorio di recitazione: Il magico mondo del teatro” per i piccoli partecipanti al campus. Insieme a queste attività gli iscritti al Ciné Camp parteciperanno ai “Meet the star”, la sezione del campus che permette loro di incontrare attori, registi e carismatiche personalità per scoprire curiosità nascoste e retroscena.

cs Comune Riccione