Cineforum con il film “Bella” venerdì 27 agosto, una riflessione sulla vita e del prendersi cura dell'altro

Cineforum con il film “Bella” venerdì 27 agosto, una riflessione sulla vita e del prendersi cura dell'altro.

A VISIONI D’ESTATE a SERRAVALLE, venerdì 27 agosto, inizio ore 20,45 in programma il CINEFORUM con il film “Bella”, la pellicola è un piccolo mosaico, in cui troviamo tutti i problemi che si dibattono sul tema della vita, incastonati negli anfratti della nostra caotica quotidianità: paura, solitudine, vita, morte, amore, amicizia, famiglia. L’appuntamento è presso l’Arena Casa Parco Laiala a SERRAVALLE (RSM), in caso di maltempo si svolgerà sotto il porticato. L’ingresso è libero. Dalle ore 19,30 possibilità di cenare allo stand gastronomico con PIADINERIA e SERVIZIO BAR. Nel film BELLA, scritto (insieme a Patrick Million) e diretto da Alejandro Gomez Monteverde, il tema fondamentale è la vita e il fatto che un momento può cambiarla per sempre, ascoltando il proprio cuore che grida di prendersi cura dell'altro e non distruggere la vita che esplode dentro. La trama. José era un promettente giocatore di calcio messicano; davanti a lui si apriva una carriera ricca di successi e soddisfazioni, ma la distrazione di un attimo cambia tutto. Dopo aver investito una bimba José abbandona lo sport e diventa cuoco nel ristorante del fratellastro. La sua vita è chiusa nel dolore di quel giorno fatale, fino a quando la possibilità di aiutare Nina, cameriera nello stesso ristorante che è rimasta incinta e non vuole tenere il suo bambino, gli offre una nuova possibilità. Forse salvando quella piccola vita non ancora nata avrà la possibilità di ricominciare … Durata: 91'

L’iniziativa promossa da: Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio di Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato Affari Interni, Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura, Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo e Giunta di Castello di Serravalle.

Cs Sant' Andrea

I più letti della settimana: