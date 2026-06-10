Cinema a San Marino: una filiera creativa sempre più dinamica

Il cinema a San Marino sta attraversando una fase di significativa crescita, con un numero crescente di giovani autori, registi, attori e produzioni che scelgono il territorio per sviluppare progetti cinematografici. La Segreteria di Stato per il Turismo sostiene attivamente il settore attraverso Patrocini, contributi economici e supporto logistico, promuovendo anche il cineturismo in collaborazione con altre istituzioni. Tra le opere sostenute figurano film e docufilm come Tornando a Est, Alberto Sordi Secret e I colori della tempesta, oltre a numerosi cortometraggi realizzati da talenti sammarinesi. Diverse realtà locali sono oggi impegnate nella produzione di opere originali, nella partecipazione a Festival internazionali e nello sviluppo di nuovi progetti, contribuendo a rafforzare l’identità cinematografica della Repubblica. Dopo alcuni tentativi del passato, il settore appare oggi particolarmente dinamico e orientato a costruire una realtà solida e duratura. Tra i pionieri di questo percorso figura il regista sammarinese Philip Macina, che ha contribuito a valorizzare il potenziale cinematografico del Paese. L’intera comunità professionale del cinema sammarinese si mostra oggi pronta a investire nel proprio territorio e a portare produzioni di qualità sulla scena internazionale. Tra i giovani sammarinesi che credono nel cinema e intendono trasformarlo in una concreta professione, emergono numerose figure già attive e riconosciute nel settore. Tra queste Alessio Petrillo, regista sammarinese particolarmente attivo a San Marino e in Emilia-Romagna, autore di diversi cortometraggi e recentemente impegnato nella realizzazione de Il Patto di Agata, prodotto in collaborazione con la casa di produzione Arkadia di Rimini. Manuel Baggiarini è autore, regista e produttore sammarinese attivo tra la Repubblica di San Marino, le Marche e Milano. Attualmente sta completando il proprio percorso formativo presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano ed è già in distribuzione con il suo ultimo cortometraggio, Nei bordi appuntiti di una fotografia. Il corto vede inoltre la partecipazione di un cast composto in larga parte da attori sammarinesi, a conferma del forte coinvolgimento e della crescente presenza di professionalità locali nelle produzioni cinematografiche. Da anni impegnato tra San Marino e Roma, Jacopo Manzari vanta numerose esperienze cinematografiche ed è oggi attivo anche attraverso la sua casa di produzione romana, Tuttunoproduzioni, con l’obiettivo di sviluppare nuove sceneggiature e progetti legati al territorio. Di particolare rilievo è inoltre il lavoro di Andrea Ciavatta che, attraverso Andreaciavattafilms, società di produzione cinematografica e discografica e a Skatto srl, di Leo Barbato, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Il suo cortometraggio IMPRINTING ha conquistato numerosi premi, ottenendo la classificazione agli Oscar 2025 ed entrando nella distribuzione internazionale attraverso Apple TV in 76 Paesi e Amazon Prime Video in Italia. Il suo nuovo lavoro, Choices, è attualmente impegnato nel circuito festivaliero internazionale. Tra le realtà emergenti figura anche Umberto Baldacci, autore e regista di diversi cortometraggi e recentemente impegnato del suo ultimo cortometraggio Julián, già distribuito con ottimi riscontri di pubblico e critica, Importante è anche il contributo della casa di produzione sammarinese 301 Filmont, realtà particolarmente attiva sul territorio composta da Letizia Fabbri, Alessandro Canini, Federico Colicchio e dal regista riminese Marco Gentili, autore di diversi cortometraggi premiati in numerosi festival. Letizia Fabbri sarà inoltre protagonista del prossimo documentario della regista Giulia Frediani dedicato al mondo delle stunt women. Tra le nuove realtà produttive si segnala inoltre VERE FILM di Alessandro Riccardi, che ha recentemente presentato il cortometraggio La Torre di San Leo – Voce di un Paese e concluso le riprese del mockumentary investigativo Anatomia di Quartiere, realizzato insieme agli allievi attori del corso di recitazione “Laboratorio in Scena” di San Marino. Anche Giuseppe Andreozzi, della casa di produzione riminese Trasmetto.it, ha scelto San Marino come scenario per alcune sequenze del cortometraggio Perché sei tu perché sei me, utilizzando suggestive immagini del Cantone al tramonto come apertura dell’opera. Numerose sono le sceneggiature originali che continuano a nascere e arrivare a San Marino, segno di un interesse crescente per la scrittura cinematografica e audiovisiva, con autori impegnati nello sviluppo di nuovi progetti che arricchiscono il panorama creativo del territorio. Parallelamente, cresce anche la partecipazione ai corsi di recitazione e ai laboratori teatrali e cinematografici, sempre più frequentati da giovani e adulti, a conferma di un interesse diffuso e in costante aumento verso il mondo del cinema e dello spettacolo. In questo percorso di crescita, la Segreteria di Stato per il Turismo ha mantenuto una presenza costante, anche grazie all’attività del responsabile per il cineturismo Fabrizio Raggi, partecipando a incontri con produzioni cinematografiche, eventi promossi dalle regioni limitrofe e importanti manifestazioni istituzionali del settore, tra cui i Festival del Cinema di Venezia e Roma. L’interesse verso San Marino da parte del mondo audiovisivo appare oggi concreto, crescente e ricco di prospettive per il futuro.

C.s. Segreteria di Stato per il Turismo







