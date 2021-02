Cinema Concordia: Spielberg, Woody Allen, Mel Brooks, Scorsese, Tim Burton, Star Trek e due nuovissime uscite

Proseguono le proiezioni al Cinema Concordia con i film indimenticabili “sfidando” il fermo dell’industria cinematografica.

La Segreteria di Stato Cultura e gli Istituti Culturali, nonostante le oggettive limitazioni e la difficoltà nel reperire “pellicole”, poiché tutto il comparto cinematografico è bloccato e vive in grande sofferenza da mesi, compiendo un notevole sforzo finalizzato ad offrire comunque un servizio alla popolazione e supportare la creatività e le arti, comunicano che San Marino Cinema prosegue nella sua programmazione, proponendo i film previsti nella rassegna periodo natalizio e che a causa delle limitazioni messe in atto, non erano stati proiettati.

Da sabato 6 febbraio, saranno dunque proiettati oltre 20 film nei fine settimana, suddivisi idealmente in micro rassegne, più di due nuove uscite (“il Regno” e “Si muore solo da vivi”, mai apparsi sugli schermi) che saranno in sala rispettivamente il 6 e il 13 febbraio insieme all’ epopea di Jurassic Park di Steven Spielberg.

Il cartellone completo sarà composto da 3 film dalla esilarante comicità di Woody Allen “prima maniera”, 3 del genio umoristico di Mel Brooks, 3 capolavori del grande di Martin Scorsese, 3 del visionario e gotico Tim Burton e 3 tratti dalla saga cult di Star Trek.

I film saranno offerti gratuitamente per i possessori di SAN MARINO CINECARD attive o per chi ne acquisterà una (risparmiando sul normale prezzo di ingresso dal 25 al 33 %)

Per chi non ne fosse in possesso, il prezzo di ingresso sarà agevolato: solo € 4.

E’ possibile acquistare i biglietti o le CINECARD (da 5 o da 10 ingressi) sul sito www.sanmarinocinema.sm oppure presso la biglietteria del Cinema Concordia.

Chi sarà in possesso di CINECARD attiva (ovvero con ingressi ancora da effettuare), oppure ne acquisterà una nuova, dovrà presentarsi in biglietteria dove, previa verifica dei requisiti, gli verrà rilasciato l’apposito biglietto omaggio. A ogni CINECARD corrisponde un solo ingresso per proiezione.



Per info e biglietti: www.sanmarinocinema.sm / email: sanmarinocinema@pa.sm

Facebook: San Marino Cinema - Cinema Concordia tel. 0549 883030







Comunicato stampa

Cinema Concordia