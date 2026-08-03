Cinemadivino fa tappa al Golf San Marino con “Rental family"

Cinemadivino fa tappa al Golf San Marino con “Rental family".

Prosegue il viaggio di Cinemadivino, la rassegna che da oltre vent’anni unisce il grande cinema alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 4 agosto al Golf San Marino, in Strada Quinta Gualdaria 151, nella Repubblica di San Marino. L’accoglienza del pubblico è prevista dalle 19.30, con la degustazione dei vini di Cantine San Marino e le proposte gastronomiche curate da Sem Caffè. Alle 21.30 spazio al cinema con “Rental Family”, film diretto da Hikari e interpretato da Brendan Fraser. Ambientata a Tokyo, la pellicola racconta la storia di un attore americano in difficoltà che accetta di lavorare per un’agenzia giapponese specializzata nell’“affittare” familiari e amici. Chiamato a interpretare ruoli diversi nella vita di persone sconosciute, l’uomo finisce per essere coinvolto sempre più profondamente nelle loro vicende, riscoprendo il valore dei legami umani e un nuovo significato da dare alla propria esistenza. La partecipazione è aperta fino a esaurimento dei posti disponibili. Biglietti: 16 euro per film e degustazione, 8 euro per il solo film, 6 euro per gli under 18. Sono previste agevolazioni per i tesserati delle associazioni convenzionate.

Comunicato stampa

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