Cinemino&Friends “Not only a cineforum”.

“Si è tenuto ieri sera il secondo appuntamento di CINEMINO&friends “not only a cineforum”, con la visione del film “Manchester by the sea”, un format nuovissimo organizzato dall’associazione YOUth, ospite a Teatro Titano nel cuore del centro storico. In occasione dell’anno europeo della gioventù il format è nato dalla volontà ed esigenza di confrontasi su tematiche riguardanti specialmente i giovani grazie alla forza e universalità dell’arte del cinema. La serata di ieri, 10 Novembre, ha visto coinvolti circa 70 ragazzi e ragazze. Presenze più che raddoppiate rispetto al primo appuntamento tenutosi il 13 di Ottobre. L’aumento di partecipazioni conferma l’esigenza di momenti di confronto come questi e tutto ciò fa ben sperare per il terzo ed ultimo CINEMINO&friends del 2022 che si terrà il 22 Dicembre sempre nella meravigliosa cornice di Teatro Titano. La volontà è quella di coinvolgere più ragazzi possibile, l’evento resta aperto a tutti, il confronto è libero e invitiamo non solo i giovani a partecipare ma anche padri, madri, insegnanti e tutti coloro che amano il cinema. Tutto ciò è possibile grazie al supporto delle nostre Istituzioni, che insieme a noi hanno creduto nel progetto fin da subito. Ringraziamo in particolar modo la Segreteria di Stato alla Cultura, gli Istituti Culturali e la Giunta di Castello di San Marino Cittá”.

Cs - YOUth

