Cinetica protagonista al Dell Technologies World di Las Vegas: San Marino sul palcoscenico dell’innovazione globale.

San Marino si fa spazio tra i grandi dell’innovazione tecnologica. Cinetica Srl, azienda sammarinese associata ad ASI – Associazione Informatici Sammarinesi, ha rappresentato la Repubblica al Dell Technologies World 2025, uno degli eventi più attesi e influenti nel panorama IT globale, tenutosi a Las Vegas conclusosi recentemente. A prendere parte alla manifestazione, gli imprenditori sammarinesi Luca Gentilini e Dario Bartolucci, che hanno partecipato in qualità di rappresentanti di Cinetica, condividendo idee e visioni con i principali player del settore. Tra i momenti salienti dell’evento, l’intervento di Michael Dell, fondatore e CEO della multinazionale, che ha annunciato le nuove direttrici strategiche dell’azienda:

L’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale generativa nei prodotti enterprise, in collaborazione con realtà come NVIDIA e OpenAI;  Soluzioni avanzate per la gestione ibrida multi-cloud, per aumentare flessibilità e scalabilità;

Il potenziamento delle infrastrutture edge, portando la potenza di calcolo vicino alla fonte dei dati (tecnologia strategica per San Marino);

Nuovi server ottimizzati per carichi AI e hardware sostenibile, in linea con l’impegno ambientale del gruppo.

Un momento di particolare rilievo per San Marino è stato il cordiale incontro tra Luca Gentilini e Michael Dell: un saluto simbolico ma denso di significato, che testimonia l’apertura di colossi globali verso realtà imprenditoriali locali di eccellenza. “La partecipazione di Cinetica a un evento di tale portata è motivo di orgoglio per l’intera comunità tecnologica sammarinese,” ha dichiarato il Presidente di ASI. “È la prova concreta che anche una piccola Repubblica può contribuire con competenze e visione alla trasformazione digitale internazionale.” ASI ribadisce l’importanza di continuare a valorizzare imprese come Cinetica e di promuovere una cultura tecnologica evoluta nel Paese. Eventi come questo rappresentano una vetrina straordinaria per le eccellenze locali e un incoraggiamento per le future generazioni di professionisti dell’IT sammarinese.

