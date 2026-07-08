Cinquant'anni di Partito Popolare Europeo: il PDCS celebra mezzo secolo della grande famiglia popolare, di cui è parte del cammino L'8 luglio 1976, a Lussemburgo, nasceva il PPE. Cinquant'anni dopo, la Democrazia Cristiana Sammarinese rivendica con orgoglio la propria appartenenza a quella storia e rilancia il proprio impegno europeo.

Cinquant'anni di Partito Popolare Europeo: il PDCS celebra mezzo secolo della grande famiglia popolare, di cui è parte del cammino.

Cinquant'anni fa, l'8 luglio 1976, a Lussemburgo, i partiti democratico-cristiani d'Europa compivano una scelta coraggiosa: unirsi nel primo vero partito transnazionale del continente, il Partito Popolare Europeo. Fu Leo Tindemans il suo primo Presidente. Ma i padri di quella intuizione avevano nomi che appartengono alla storia: Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman. Uomini che, dalle macerie della guerra, seppero immaginare un'Europa di pace, di libertà e di solidarietà. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese celebra oggi questo anniversario con un sentimento preciso: la gratitudine. E con una consapevolezza: quella storia è anche la nostra storia. Il PDCS nasce nel 1948, dalla stessa radice: la dottrina sociale cristiana, la centralità della persona, la famiglia come cellula fondamentale della società, l'economia sociale di mercato, la libertà responsabile. Sono i valori che il PPE ha portato al centro del progetto europeo e che la Democrazia Cristiana Sammarinese ha custodito e tradotto, per quasi ottant'anni, nella realtà della più antica Repubblica del mondo. Un cammino comune, verso il futuro Dal 1998 il PDCS è membro osservatore del Partito Popolare Europeo. Da allora, il partito ha portato la voce di San Marino nei congressi, nelle assemblee politiche e nei vertici della famiglia popolare, costruendo relazioni solide con i partiti fratelli e con le istituzioni europee. Le nostre organizzazioni giovanili hanno fatto lo stesso nello YEPP e nelle reti studentesche del PPE, formando generazioni di sammarinesi all'impegno europeo. Oggi, cinquant'anni dopo Lussemburgo, il PPE è la prima forza politica europea. Per un piccolo Stato come il nostro, appartenere a questa famiglia non è una formalità politica: è una scelta di campo. Significa stare dalla parte dell'Europa delle persone e delle comunità, non delle burocrazie. Dalla parte della libertà, non degli estremismi. Dalla parte del dialogo, non dei muri. Il PDCS rivolge al Partito Popolare Europeo, al Presidente Manfred Weber e a tutti i partiti fratelli i propri auguri più sinceri. E rinnova un impegno: continuare a portare San Marino in Europa e l'Europa a San Marino, con la serietà, la concretezza e la visione che da cinquant'anni contraddistinguono la famiglia popolare, e da quasi ottanta il Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Buon compleanno, PPE. La storia continua. Insieme.



c.s. PDCS



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