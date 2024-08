Cinquanta anni di fedeltà a Cattolica, il Vice sindaco Belluzzi consegna la targa a una coppia di turisti innamorati della Regina “

Il loro sogno è di trasferirsi a Cattolica. Un desiderio che cullano da tempo e che, prima o poi, potrebbe diventare realtà. Intanto, anno dopo anno, Rita Cassano e Vincenzo Russo non hanno mai saltato una vacanza nella Regina e l’estate 2024 segna il traguardo di mezzo secolo di fedeltà a Cattolica. Traguardo che è stato festeggiato a Bagni Oasis 68, stabilimento dove la coppia di turisti è cliente da sempre, con la consegna della targa “fedeltà” da parte del Vice sindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi. Una passione per la città che Vincenzo e Rita hanno trasmesso prima al figlio e alla figlia e ora ai nipoti, ma anche a fratelli e amici. “Cattolica è accoglienza, amicizia, affetti – ha detto Vincenzo – e tutto questo è la sua vera ricchezza”. La loro grande famiglia trascorre le ferie estive a Cattolica. Cassano e Russo sono sposati da 49 anni. Sono arrivati in città da fidanzati, l’anno prima dei fiori d’arancio. Quest’anno hanno suggellato le nozze d’oro con Cattolica e il prossimo sarà la volta dell’anniversario di mezzo secolo di matrimonio. Che festeggeranno ovviamente a Cattolica.



Comune di Cattolica