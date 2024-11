Cinque nuovi Ambasciatori accreditati hanno presentato le lettere credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti

Cinque nuovi Ambasciatori accreditati hanno presentato le lettere credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Cinque nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato oggi a Palazzo Pubblico, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto adempimento istituzionale presso la Repubblica di San Marino. Presentati in Udienza alle LL. EE. dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari dei seguenti Paesi: Bosnia ed Erzegovina, Regno di Thailandia, Repubblica di Estonia, Nepal, Repubblica del Perù. Nel suo discorso di avvio della cerimonia a Palazzo Pubblico, il Segretario di Stato ha richiamato il significato di consolidare e far crescere le relazioni bilaterali per una sempre maggiore cooperazione internazionale, dinnanzi agli scenari globali e per lo sviluppo di partnership strategiche allo sviluppo economico, sociale e culturale interstatuale. Come da prassi, nella giornata di ieri, Beccari ha incontrato singolarmente a Palazzo Begni i nuovi Ambasciatori, sviluppando un articolato confronto sui temi propri dei rapporti bilaterali esistenti. Con l’Ambasciatore della Bosnia ed Erzegovina, S.E. Amira Arifovic - Harms, sono state prospettate ipotesi di ulteriore approfondimento delle collaborazioni tra i due Paesi, in particolare attraverso la cooperazione all’interno di EUSAIR e dell’Iniziativa Adriatico Ionica. Con l’Ambasciatore tailandese, S.E. Puttaporn Ewtoksan, sono state richiamate le opportunità di estendere gli ambiti di collaborazione anche al settore industriale, commerciale ed economico, favorendo l’attrazione di investimenti e lo scambio di best practices anche nell’ambito dei rispettivi servizi turistici. Il Segretario di Stato ha proseguito gli incontri accogliendo l’Ambasciatore della Repubblica di Estonia, S.E. Lauri Bambus, con il quale ha richiamato l’ampio percorso negoziale con l’Unione europea e l’impegno di San Marino nell’attuale contesto geopolitico internazionale. È stata altresì vagliata la possibilità di approfondire i rapporti bilaterali nella sfera della transizione digitale, per la quale l’Estonia figura essere uno dei Paesi leader nell’Unione europea. Con l’Ambasciatore del Nepal, S.E. Ram Prasad Subedi, il primo ad essere accreditato a San Marno, si sono aperte prospettive di collaborazione sia a livello bilaterale che multilaterale, riaffermando la comune volontà di promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei consessi internazionali. Il Nepal guarda Repubblica di San Marino con interesse, non soltanto per quanto concerne i valori di pace e libertà, ma anche per il peculiare assetto storico, politico ed istituzionale. Con il Rappresentante diplomatico peruviano, S.E Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velásquez, è stata ribadita la comune volontà di rafforzare e rivitalizzare gli ottimi rapporti esistenti, anche nell’ambito delle iniziative che verranno realizzate in occasione del 20° anniversario dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche, che si celebrerà nel corso del 2025.

cs Segreteria Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: