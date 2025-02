Cinque nuovi ambasciatori accreditati hanno presentato le lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti

Nella mattinata odierna, cinque nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato a Palazzo Pubblico, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto adempimento istituzionale presso la Repubblica di San Marino. Presentati in Udienza alle LL. EE. dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari dei seguenti Paesi: Repubblica Tunisina, Repubblica Argentina, Regno di Danimarca, Repubblica del Paraguay ed Ecuador. Nel suo discorso di avvio della cerimonia a Palazzo Pubblico, il Segretario di Stato Beccari ha ripercorso la fitta rete di relazioni diplomatiche che la Repubblica di San Marino intrattiene con oltre cento Paesi, nonché il ruolo che storicamente esercita nei contesti internazionali per la promozione del dialogo tra Stati e del meccanismo multilaterale alla luce del mantenimento della sua plurisecolare libertà. Con l’Ambasciatore della Repubblica Tunisina, S.E. Mourad Bourehla, si è sviluppato un confronto su scala globale, soffermandosi sui conflitti in corso a partire da quello arabo- israeliano. Richiamato il comune impegno nei fora internazionali, in particolare quelli di prossimità, quali Unione europea e PAM (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo). Il colloquio con l’Ambasciatore argentino, S.E. Marcelo Martín Giusto, ha richiamato le numerose affinità culturali esistenti e la sensibile accelerazione impressa di recente, anche attraverso la definizione di intese e la negoziazione in corso di altrettanti. Nel confronto con l’Ambasciatore del Regno di Danimarca, S.E. Peter Taksøe-Jensen, Beccari ha richiamato le sfide globali, particolarmente europee, tracciando l’attuale percorso di integrazione della Repubblica e condividendo numerose posizioni in ambito multilaterale. Al centro del colloquio con l’Ambasciatore della Repubblica del Paraguay, S.E. Romina Elisabeth Taboada Tonina, lo sviluppo di politiche di collaborazione turistica, nel settore della transizione digitale e di avanzamento tecnologico. Al termine degli incontri, il Segretario di Stato ha accolto il Rappresentante diplomatico dell’Ecuador, S.E. Jorge Edmundo Uribe Pérez, con il quale sono stati approfonditi gli ambiti economico - commerciali, per l’avvio di eventuali collaborazioni, specificando le rispettive produttività nazionali e la loro esportazione. Con i nuovi cinque Alti Plenipotenziari, da parte del Segretario di Stato,non è mancato un riferimento iniziale alle sfide in corso, alle strategie geo politiche che impattano fortemente su ogni membro della comunità internazionale, allo scopo di condividere principi e valori riconducibili alla pace e al rispetto dell’integrità territoriale e alla pacifica coesistenza fra Popoli e Nazioni.

cs Segreteria Esteri

