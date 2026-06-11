Cinque nuovi ambasciatori accreditati hanno presentato le lettere credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti



Cinque nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato oggi, per la prima volta nella Sala del Trono di Palazzo Valloni, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto mandato presso la Repubblica di San Marino.

Presentati in Udienza Ufficiale alle LL.EE. dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari del Regno del Belgio, S.E. Andy Detaille, del Regno dei Paesi Bassi, S.E. Michael Stibbe, del Giappone, S.E. Hikariko Ono, della Repubblica di Bulgaria, S.E. Ivan Kondov, e della Repubblica Islamica di Mauritania, S.E. Mbareck Fall Mousseit Khadijetou.

Nel suo intervento introduttivo, il Segretario di Stato Beccari ha sottolineato come il dialogo tra gli Stati continui a rappresentare uno strumento essenziale per costruire relazioni fondate sulla fiducia, sulla solidarietà e sulla ricerca di obiettivi condivisi. In un contesto internazionale caratterizzato da profonde trasformazioni geopolitiche, economiche e tecnologiche, è stata ribadita l’importanza di preservare e rafforzare gli spazi di confronto e cooperazione tra le Nazioni, nel rispetto dell’ordine internazionale fondato sul diritto, della sovranità degli Stati e dei principi democratici.

Particolare rilievo è stato attribuito al valore del multilateralismo e al ruolo delle organizzazioni internazionali quali strumenti indispensabili per affrontare le sfide globali, promuovere la pace e favorire la ricerca di soluzioni globali di pacifica coesistenza fra popoli e Nazioni. In tale prospettiva è stato richiamato anche il percorso di progressiva integrazione europea intrapreso dalla Repubblica di San Marino, che si appresta a consolidare ulteriormente i propri rapporti con l’Unione europea attraverso l’Accordo di Associazione, rafforzando la propria partecipazione allo spazio europeo, nel rispetto della propria identità istituzionale e delle proprie peculiarità.

Nel pomeriggio di ieri, il Segretario di Stato Beccari ha incontrato i cinque nuovi Ambasciatori per un approfondito confronto sullo stato delle relazioni bilaterali e sulle prospettive di un loro ulteriore rafforzamento, anche a livello multilaterale.

Centrale è stato, soprattutto con i paesi europei, il confronto sull’Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea, riconosciuto quale tappa essenziale per San Marino nel percorso di integrazione europea e quale opportunità per consolidare ulteriormente i rapporti con gli Stati membri, favorendo una più ampia partecipazione della Repubblica al mercato unico.

La cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali e i relativi incontri, hanno confermato il comune impegno a rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Repubblica di San Marino e i Paesi rappresentati dai nuovi Ambasciatori, nella convinzione che il dialogo diplomatico, la cooperazione internazionale e il multilateralismo costituiscano strumenti essenziali per affrontare le sfide globali, promuovere la pace e favorire uno sviluppo sostenibile e condiviso.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri









