Cinque nuovi ambasciatori accreditati hanno presentato le lettere credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti

Cinque nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato oggi, a Palazzo Valloni, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Gerardo Giovagnoli e S.E. William Casali, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto mandato presso la Repubblica di San Marino. Presentati in Udienza Ufficiale alle LL.EE. dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari della Repubblica di Cuba, S.E. Jorge Luis Cepero Aguilar, della Repubblica Slovacca, S.E. Peter Kmec, del Libano, S.E. Carla Jazzar, del Portogallo, S.E. Carlos José de Pinho e Melo Pereira Marques, della Repubblica di Slovenia, S.E. Melita Gabrič. Nel suo intervento di apertura, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ribadito il ruolo centrale del dialogo diplomatico, del multilateralismo e della cooperazione internazionale nella promozione della pace, nella prevenzione dei conflitti e nella ricerca di risposte condivise alle sfide globali, nel rispetto del diritto internazionale. In un contesto internazionale caratterizzato da conflitti e tensioni geopolitiche, ha inoltre richiamato i principi della neutralità attiva sammarinese e il sostegno della Repubblica al ruolo delle Nazioni Unite. Nel corso della giornata di ieri si sono svolti incontri con gli Ambasciatori di nuovo accredito presso la Repubblica di San Marino, che hanno offerto l’occasione per approfondire lo stato delle relazioni bilaterali, confrontarsi sulle principali dinamiche politiche ed economiche internazionali e individuare nuove prospettive di collaborazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela delle popolazioni civili, alla de-escalation e alla risoluzione pacifica delle controversie, confermando l’impegno di San Marino a favore del dialogo e del rispetto delle regole internazionali. Tra i temi affrontati, centrale è stato il processo di maggiore integrazione europea e la tappa saliente per la Repubblica del prossimo 19 ottobre a Bruxelles, con la firma dell’Accordo di Associazione tra l’Unione europea, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra. La storica intesa permetterà di rafforzare l’integrazione nel mercato interno europeo e di ampliare le opportunità di collaborazione e scambio per cittadini, imprese e istituzioni, salvaguardando le specificità sammarinesi. Gli incontri hanno confermato la volontà della Repubblica di consolidare i rapporti di amicizia con i Paesi rappresentati e di sviluppare nuove forme di cooperazione, nella convinzione che relazioni bilaterali solide e un dialogo internazionale costante siano essenziali per affrontare le sfide comuni.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







