Cinque serate di musica e atmosfere nel cuore di San Marino.

San Marino amplia la sua offerta di intrattenimento serale con un nuovo spazio dedicato alla musica dal vivo e alle sonorità d’autore. All’interno di OPPOSTO, a Falciano, prende vita il “Giovedì è Donna” di OPPOSTO LIVE, una rassegna composta da cinque appuntamenti che porteranno sul palco voci femminili e sonorità che spaziano dal soul al jazz, dalla bossanova alle musiche da film. Un’iniziativa che arricchisce la scena musicale sammarinese con una proposta intima e di qualità, pensata per chi ama l’ascolto e l’atmosfera dei club d’autore. Ogni serata sarà un’esperienza diversa, con artisti che interpreteranno generi e stili capaci di creare un dialogo tra musica, emozioni e convivialità. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 6 novembre con la voce soul di Sara Zaccarelli, accompagnata da Aldo Betto alla chitarra. Seguiranno, nei mesi successivi, altri quattro incontri con artiste e band che porteranno a San Marino sonorità provenienti da diverse influenze musicali. Con OPPOSTO LIVE, San Marino conferma la sua vocazione a valorizzare la cultura e il tempo libero, offrendo ai residenti, ai turisti e al pubblico proveniente dalle città vicine nuove occasioni di incontro e intrattenimento. OPPOSTO – Località 5 Vie, Strada la Creta 111, Falciano Concerti alle ore 21:00 Per informazioni e prenotazioni: 393 965 5072

C.s. - San Marino Welcome

