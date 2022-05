Ciriaco De Mita “Uomo del popolarismo”

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese intende fare memoria dell’On.le Ciriaco De Mita, recentemente deceduto all’età di 94 anni nella sua villa ad Avellino. Il suo volto e la sua storia hanno un legame inscindibile con la Democrazia Cristiana, partito di cui conservava ancora l’identità e le battaglie. Più volte ministro, Presidente del Consiglio dall’88 all’89, De Mita fu Segretario e Presidente dello Scudo Crociato italiano. L’idea di fare dell’Italia una “democrazia moderna, efficiente”, attraverso ragionamenti e proposte di riforme istituzionali e costituzionali, di cui lui spesso risultava precursore, erano una sua prerogativa. Già nel ’69, con la proposta del “patto costituzionale” lanciava la proposta di un accordo tra le grandi forze popolari che avevano scritto la Costituzione, per innovarla e rendere le istituzioni più capaci di interpretare l’espressione popolare. In seguito, da segretario della DC, nel 1983 fu il primo a parlare di rinnovamento della “forma dello Stato”, con la convinzione che se la democrazia non è impastata del sentimento della gente è una democrazia fragile, e che lo Stato deve essere più vicino ai cittadini. Avendo De Gasperi, don Sturzo e Aldo Moro quali ispiratori fondamentali del suo pensiero, considerava il popolarismo la bussola che guidava la sua azione politica ed il migliore antidoto al populismo. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, ricordando il valore umano e politico dell’amico De Mita, esprime la propria gratitudine per il suo impegno a servizio delle Istituzioni, e formula sentimenti di profondo cordoglio per la sua dipartita.

