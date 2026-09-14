Città di San Marino e Montegiardino: sottoscritti i Patti di amicizia con Vicopisano Un percorso iniziato nel 2022 che si traduce oggi in un legame ufficiale e in nuove prospettive di collaborazione tra comunità accomunate da storia, patrimonio e tradizioni.

Città di San Marino e Montegiardino: sottoscritti i Patti di amicizia con Vicopisano.

Un legame nato dall'incontro e dalla reciproca conoscenza si è trasformato in un rapporto di amicizia ufficiale. Nel corso della XXIX Festa Medievale di Vicopisano, nelle giornate del 5 e 6 settembre, sono stati sottoscritti i Patti di amicizia tra il Comune di Vicopisano e i Castelli sammarinesi della Città di San Marino e di Montegiardino. La firma conclude un percorso iniziato nel 2022, quando hanno preso avvio i primi contatti e gli incontri tra le realtà sammarinesi e il Comune di Vicopisano. Un cammino cresciuto negli anni attraverso visite, occasioni istituzionali e momenti di convivialità, che hanno permesso di scoprire affinità profonde e di costruire una relazione autentica tra le rispettive comunità. A unire Vicopisano, la Città di San Marino e Montegiardino sono innanzitutto una storia e un patrimonio di particolare valore, ma anche una comune attenzione alla tutela del territorio, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla trasmissione delle proprie tradizioni. I Patti rappresentano quindi molto più di un atto formale: sono l'impegno a dare continuità a una relazione già consolidata e a sviluppare nuove occasioni di collaborazione, in particolare nei settori della cultura, del turismo, dello sport e della promozione dei territori, favorendo scambi, iniziative condivise e il coinvolgimento delle rispettive associazioni e comunità. La sottoscrizione si è svolta inizialmente in forma istituzionale presso il Palazzo comunale di Vicopisano, alla presenza del Sindaco Matteo Ferrucci, della Vicesindaca con delega al Turismo Fabiola Franchi, del Capitano di Castello della Città di San Marino Alberto Simoncini, del Capitano di Castello di Montegiardino Giacomo Rinaldi e della delegazione sammarinese. La firma è stata poi celebrata pubblicamente durante la cena medievale nella Piazza del Palazzo Pretorio, nel cuore della Festa Medievale, in una cornice particolarmente suggestiva che ha consentito di condividere questo momento con la comunità di Vicopisano e con i numerosi visitatori presenti.

‘La firma dei Patti di amicizia è per noi il naturale approdo di un rapporto che in questi anni è cresciuto attraverso la conoscenza reciproca e la volontà di costruire relazioni vere tra le nostre comunità’ – dichiarano il Capitano di Castello della Città di San Marino Alberto Simoncini e il Capitano di Castello di Montegiardino Giacomo Rinaldi. ‘Abbiamo trovato a Vicopisano un'accoglienza sincera e una sensibilità molto vicina alla nostra, soprattutto nella valorizzazione della storia, delle tradizioni e del patrimonio che ci è stato affidato. Con questi Patti vogliamo dare un futuro concreto a questa amicizia, creando occasioni di incontro e collaborazione che possano coinvolgere non soltanto le istituzioni, ma anche associazioni, realtà culturali e sportive, giovani e cittadini. La firma non chiude un percorso: ne apre uno nuovo, che auspichiamo possa essere ricco di progetti e di esperienze condivise.’

Un ringraziamento particolare viene rivolto al Comune di Vicopisano, al Sindaco Matteo Ferrucci, alla Vicesindaca Fabiola Franchi, a Giampiero Nesti, Presidente dell’Associazione Festa Medievale di Vicopisano e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il percorso di avvicinamento tra le comunità. Un riconoscimento speciale va inoltre a Gianluca Tucci, Ministro plenipotenziario della Repubblica di San Marino e Direttore generale del Registro Navale, che ha accompagnato il progetto fin dalle sue origini, favorendo il dialogo e mantenendo vivo il legame tra Vicopisano e San Marino. Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche Francesco Tucci, cittadino di Vicopisano prematuramente scomparso, che aveva creduto fortemente nella possibilità di avvicinare le due comunità e nel valore di questo progetto. La scelta di sottoscrivere i Patti proprio durante la Festa Medievale di Vicopisano ha conferito all'iniziativa un significato particolarmente evocativo. La storia e le tradizioni, che rappresentano un elemento identitario per entrambe le realtà, sono diventate il contesto naturale nel quale suggellare un'amicizia costruita nel tempo. Città di San Marino e Montegiardino guardano ora ai prossimi passi con l'obiettivo di trasformare il Patto in un'occasione permanente di confronto, collaborazione e partecipazione, nella convinzione che siano proprio le relazioni tra le comunità a dare concretezza e valore ai rapporti di amicizia tra territori. Un ponte tra Monte Titano e Vicopisano, dunque, che da oggi è ufficialmente più solido e che potrà essere attraversato da persone, idee, cultura e nuove opportunità di incontro.

c.s. Giunte di Castello della Città di San Marino e di Montegiardino

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