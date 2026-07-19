Cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, Associazione “Nessuno è cattivo per sempre": un riconoscimento che guardi al futuro

Il prossimo 24 luglio il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi sulla proposta della Consigliera Lisi di conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. Ritengo che possa rappresentare una scelta importante, a condizione che non si esaurisca in un riconoscimento simbolico, ma venga inserita in un progetto capace di produrre un valore concreto per la nostra comunità. Sul piano artistico non vi è molto da discutere. Vasco Rossi è uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, raccontando inquietudini, speranze, libertà, contraddizioni e cambiamenti del nostro Paese. Il suo valore artistico e culturale è fuori discussione. È invece sul piano sociale che questa proposta può trovare la sua ragione più alta. La storia di Vasco Rossi è anche una storia di fragilità. È il racconto di un uomo che ha conosciuto il disagio, l'abuso di sostanze, gli errori, le cadute, ma che ha saputo rialzarsi, ritrovare equilibrio e continuare a essere un punto di riferimento per milioni di persone. È una testimonianza autentica che parla di responsabilità, di rinascita e della possibilità di ricominciare. Per questo motivo la cittadinanza onoraria dovrebbe essere concepita non soltanto come un premio alla carriera, ma come l'inizio di un percorso condiviso con la città. Sarebbe straordinario se Vasco Rossi potesse mettere la propria esperienza a disposizione delle giovani generazioni attraverso incontri nelle scuole, momenti di confronto con i ragazzi ospiti di San Patrignano, testimonianze negli istituti penitenziari o in altri contesti dove il disagio giovanile e le dipendenze rappresentano una sfida quotidiana. Nessuno meglio di chi ha vissuto certe esperienze può parlare con credibilità ai giovani. Le parole di chi ha conosciuto gli errori e ha trovato la forza di rialzarsi hanno un peso che nessun manuale e nessuna lezione teorica possono avere. È questa la dimensione che darebbe alla cittadinanza onoraria un significato ancora più profondo: trasformare un riconoscimento istituzionale in un impegno morale e civile, capace di lasciare un'eredità concreta alla città. In questa prospettiva, la cittadinanza onoraria non sarebbe soltanto il giusto omaggio a uno straordinario artista, ma diventerebbe un investimento culturale, educativo e sociale, destinato soprattutto ai più giovani. Se la proposta venisse accompagnata da questo spirito e da questo impegno, credo che potrebbe davvero rappresentare un momento di unità per l'intero Consiglio comunale. Perché davanti a un progetto che non celebra soltanto il successo di un artista, ma mette la sua storia personale al servizio della crescita della comunità, verrebbero meno le ragioni della contrapposizione politica. Un voto unanime avrebbe allora un significato autentico: non l'adesione a un nome famoso, ma la condivisione di un'idea. L'idea che la cultura, la musica e le esperienze di vita possano diventare strumenti di educazione, prevenzione e speranza. Solo così la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi acquisterebbe il suo senso più pieno: non soltanto un riconoscimento per ciò che è stato, ma un patto con la città per ciò che ancora può contribuire a costruire.

c.s. Associazione “Nessuno è cattivo per sempre-OdV”









