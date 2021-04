Cittadinanza Patrick Zaki: comunicato congiunto di ringraziamento

"Ringraziamo sentitamente il Consiglio Comunale di Rimini e il Sindaco Andrea Gnassi per aver riconosciuto la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Un particolare ringraziamento alla Presidente del Consiglio Sara Donati che ha sostenuto fortemente questa iniziativa, anche con l'esposizione del ritratto di Patrick in consiglio comunale lo scorso dicembre. È un grazie che proviene dalle associazioni e dalle persone che da tempo si battono per la liberazione di Patrick Zaki, incarcerato ingiustamente e vittima innocente di una guerra ai valori di libertà che caratterizzano la nostra democrazia. Un gesto alto e profondo, quello compiuto dal Consiglio Comunale di Rimini Questo ampio fronte in difesa di Patrick Zaki sostiene le persone che più hanno bisogno di tutela. Con la difesa di Patrick Zaki difendiamo i nostri fratelli e sorelle, le nostre figlie e i nostri figli e chiunque sia parte di una società che non deve mai abbandonare nessuno. Abbracciare la causa di Zaky significa cercare di costruire un mondo migliore, dove ogni persona possa essere libera di esprimere le proprie idee e il proprio essere, dove non prevalga la paura, dove i diritti fondamentali siano garantiti senza discriminazione alcuna."

Amnesty International Rimini Inoltre - Alternativa Progressista Legambiente ONLUS Arcigay Rimini "Alan Turing"



