Cittadinanza per naturalizzazione: ok della Commissione al mantenimento della cittadinanza d’origine. La Segreteria per gli Affari Interni avvia il percorso per il Testo Unico.

La Commissione Consiliare Permanente I ha approvato il progetto di legge che introduce significative modifiche alla normativa sulla cittadinanza per naturalizzazione.

L’architrave della riforma poggia su due pilastri fondamentali: il superamento dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d’origine per i naturalizzati e l’introduzione del requisito linguistico e di una prova di conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi. L'eliminazione della rinuncia allinea San Marino alle migliori prassi internazionali e riconosce la ricchezza derivante dalla conservazione dei legami culturali di provenienza. Contestualmente, la nuova prova di cultura civica e linguistica introduce un requisito di rigore, orientato a rafforzare l’integrazione culturale e l’adesione ai valori della Repubblica, garantendo che l'accesso alla cittadinanza sia un atto pienamente consapevole e partecipato. Anche la norma transitoria approvata segna un punto di tutela verso chi non ha dichiarato il mantenimento nei termini previsti.

Il dibattito in Commissione si è caratterizzato per la sua intensità e per il contributo costruttivo di tutte le forze politiche, culminato in un’approvazione dell’articolato senza alcun voto contrario. L’astensione registrata non rappresenta, infatti, una bocciatura di merito, ma un monito che la Segreteria accoglie come stimolo verso l’ulteriore passo in avanti già intrapreso.

Infine, l’approvazione di un Ordine del Giorno che impegna il Governo ad avviare un’ampia stagione di studio e confronto è l’ulteriore nota positiva della seduta. L’obiettivo è giungere alla redazione di un Testo Unico in materia di cittadinanza, una riforma di sistema volta a riordinare e ricomporre l'attuale assetto normativo, oggi frammentato in ben diciotto diverse disposizioni stratificatesi nel corso degli anni. Tale percorso, che includerà audizioni dell'Ufficiale di Stato Civile e di altri soggetti pertinenti, è indispensabile per offrire alla cittadinanza un quadro legislativo di facile leggibilità e di assoluta coerenza.

“L'approvazione in Commissione del progetto di legge sulla cittadinanza per naturalizzazione, avvenuta senza voti contrari, è un segnale tangibile della volontà del Paese di coniugare apertura e rigore. Con l'eliminazione dell'obbligo di rinuncia e l'introduzione di una verifica della conoscenza delle nostre istituzioni, compiamo un passo essenziale verso la modernizzazione. Infine, l'Ordine del Giorno approvato, avvia una stagione di studio e confronto che ci condurrà, finalmente, a un Testo Unico in materia,” dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. “È un impegno doveroso nei confronti dei cittadini: garantire un quadro normativo chiaro, rendendo la normativa pienamente leggibile e al passo con i tempi, cercando di tenere in considerazione tutte le sensibilità.”



