Cittadinanza sammarinese, Elēgo: “Superare obbligo di rinuncia, è tempo di equità”

Si è svolto lunedì scorso un incontro tra i vertici di Elēgo e una delegazione del Comites San Marino per affrontare il tema della doppia cittadinanza e, in particolare, l’attuale obbligo di rinunciare alla cittadinanza di origine per accedere a quella sammarinese. All’appuntamento erano presenti, per il Comites, il Presidente Alessandro Amadei e il Consigliere Valter Bartolini; per Elēgo, il Presidente Paride Andreoli, il Portavoce Rossano Toccaceli e il Consigliere Giovanna Cecchetti. Durante il confronto, entrambe le delegazioni hanno evidenziato come l’iter avviato con l’approvazione dell’istanza d’Arengo del 18 marzo 2024 rappresenti un passo importante verso il riconoscimento di una cittadinanza più inclusiva, in grado di tutelare la pluralità identitaria e di valorizzare l’integrazione di chi sceglie di legare la propria vita alla Repubblica di San Marino. Il progetto di legge predisposto dalla Segreteria agli Interni, già licenziato dal Congresso di Stato e dato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale il 24 febbraio 2025, dovrà ora affrontare l’esame della Commissione Affari Costituzionali. Elēgo ritiene questo percorso legislativo un’occasione concreta per superare disparità e rigidità normative che penalizzano i cittadini stranieri, ribadendo la necessità di arrivare a un testo che rispecchi i valori di equità e apertura della comunità sammarinese. «È il momento – ha sottolineato Giovanna Cecchetti – che la politica sappia guardare al futuro con responsabilità, superando visioni anacronistiche e garantendo ai cittadini di altri Paesi il diritto di mantenere la propria identità di origine». Dal canto suo, Elēgo vuole ricordare di aver sostenuto fin dal 2019 la sospensione quinquennale dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza, come misura transitoria in attesa di una riforma complessiva. Anche oggi, confermiamo il nostro impegno a favorire una proroga a tempo determinato e a promuovere un’accelerazione dell’iter legislativo, sostenendo questa istanza all’interno della maggioranza e dell’Aula consiliare.

c.s. Elēgo





