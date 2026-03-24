Cittadinanza, sovranità, referendum Ue: i comitati fanno fronte comune

Cittadinanza, sovranità, referendum Ue: i comitati fanno fronte comune.

In data 18 marzo u.s., si sono riuniti i rappresentanti del Comitato Referendario Capi Famiglia, del Comitato Civico sulla Cittadinanza, del Comitato Pro San Marino e del Comitato Referendum agevolato dal Partito Socialista. L’incontro è servito per illustrare ulteriormente le motivazioni che hanno indotto i sopra citati comitati ad intraprendere iniziative pubbliche e proposte di referendum. Dal confronto è emerso che, pur mantenendo le rispettive autonomie, nelle azioni condotte dai quattro Comitati emerge un comune denominatore: la salvaguardia dell’identità del nostro Paese e la difesa della sovranità di San Marino, a fronte di riforme e atti aventi forza legislativa, che potrebbero mutare in senso negativo lo status consolidato della nostra Repubblica. Gli accadimenti succedutisi in questi ultimi anni impongono la massima attenzione e i rappresentanti dei gruppi presenti hanno stabilito di continuare gli incontri, al fine di unire le forze sui temi di interesse comune che dovessero emergere nel corso del confronto in atto.

c.s.

Comitato I Capi Famiglia

Comitato Civico sulla Cittadinanza

Comitato Pro San Marino

Comitato Referendum agevolato dal P.S.

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